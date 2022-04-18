Окупанти взяли під контроль Кремінну. Бої у місті тривають
Фото: окупанти взяли під контроль Кремінну (Getty Images)
Російські окупаційні війська взяли під контроль Кремінну (Луганська область). Бої у місті тривають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Окупанти взяли під контроль Кремінну. Бої тривають", - зазначив керівник області.
За словами Гайдая, евакуація з міста неможлива. Проте з Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної, Гірського та Рубіжного продовжують вивозити людей.
Нагадаємо, сьогодні зранку російські військові зайшли до Кремінної. У місті почалися вуличні бої.
Пізніше стало відомо, що окупанти розстріляли цивільне авто у Кремінній. Загинули четверо осіб, ще одна поранена.
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