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Данілов звернувся до українців: евакуюйтеся із зон, де починаються бої

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Київська область, Понеділок 18 квітня 2022 20:01
Данілов звернувся до українців: евакуюйтеся із зон, де починаються бої Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (president gov ua)
Автор: Марія Кучерявець

Секретар РНБО Олексій Данілов звернувся до українців, які зараз перебувають в тих місцях, де починаються бойові дії. Він закликав громадян негайно покинути ці території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час телемарафону.

"У кого є можливість, на тих територіях, де зараз відбуваються бої закликаю виїхати з цих територій. Це треба обов'язково зробити. Сльози на очах від того хлопчика, який з Харкова поїхав від війни і, на жаль, втратив пальчик на Львівщині. Маємо розуміти, що й війна триває по всій території України, це дуже небезпечно", - сказав Данілов.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай знову звернувся до місцевих жителів з закликом до евакуації він заявив, що на сьогодні в області не залишилося жодного безпечного місця.

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