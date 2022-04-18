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Ракетні удари по Львову: кількість жертв зросла до 7

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Львів , Понеділок 18 квітня 2022 12:52
Ракетні удари по Львову: кількість жертв зросла до 7 Фото: голова Львівської ОВА Максим Козицький (t.me/kozytskyy_maksym_official)
Автор: Марія Кучерявець

Через ракетний удар російських військ по Львову кількість жертв зросла до семи. Троє з 11 постраждалих у важкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького в Telegram.

"Сьогодні близько 8:30 по Львову вдарили чотири ракети. Це були крилаті ракети повітряного базування. За попередньою інформацією, їх випустили з Каспійського регіону. Три ракети вдарили по об‘єкті військової інфраструктури. Одна - по шиномонтажу. Перший об‘єкт - це склади, які не використовували", - написав Козицький.

За його словами, внаслідок влучань сталися пожежі. На обидвох об‘єктах їх уже повністю загасили. Підрозділи ДСНС розбирають завали. Обидва об‘єкти зруйновані повністю.

"На жаль, є загиблі. Станом на цю годину відомо про 7 загиблих. Це перші загиблі внаслідок влучання по Львову. Також наразі відомо про 11 постраждалих. Серед них - одна дитина. Троє постраждалих у важкому стані. У дитини незначні ушкодження", - уточнив Козицький.

При цьому дані щодо загиблих та постраждалих ще можуть змінюватися.

Глава Львівської ОВА додав, що навколо місць влучання пошкоджені вікна у будинках та транспортні засоби.

Зазначимо, раніше мер Львова Андрій Садовий заявляв, що кількість постраждалих через ранковий ракетний удар по Львову зросла до 11, а попередньо загинуло 6 людей.

Нагадаємо, сьогодні російські війська вранці 18 квітня завдали п'ять ракетних ударів по Львову.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про ранкові удари на цей момент.

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