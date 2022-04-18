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Битва почалася. Росія намагається іти в наступ на сході України, - Данілов

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Україна, Понеділок 18 квітня 2022 20:02
Битва почалася. Росія намагається іти в наступ на сході України, - Данілов Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що російські війська сьогодні вранці розпочали наступ на Донбасі. Окупанти спробували піти у наступ вздовж лінії фронту у трьох областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону "Єдині новини".

За словами Данілова, окупанти активізувалися на території Донецької, Луганської та Харківської областей. Вони намагаються прорвати оборону українських військ.

"Наші війська тримаються. Лише у двох місцях їм вдалося прорватися - це Кремінна та ще одне невеличке місто. Тривають бої. Ми не здаємо своїх територій. Спроба почати активну фазу у них почалася сьогодні зранку", - сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що російські окупанти увійшли у місто Кремінна, а Збройні сили України відступили.

Як пояснив глава Луганської області, окупанти почали рівняти місто з землею, тому українські військові відійшли, щоб перегрупуватися та дати відсіч.

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