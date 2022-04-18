Близько 20600 військових та 790 танків: Генштаб озвучив втрати Росії у війні
Фото: Генштаб озвучив втрати Росії у війні (t me zsuwar)
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 20600 своїх військових. Крім того, було ліквідовано 790 російських танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 18 квітня:
- особового складу / personnel - близько/ about 20600 осіб ліквідовано
- танків / tanks ‒ 790 од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 2041 од,
- артилерійських систем / artillery systems – 381 од,
- РСЗВ / MLRS - 130 од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 67 од,
- літаків / aircraft - 167 од,
- гелікоптерів / helicopters - 147 од,
- автомобільної техніки / vehicles - 1487 од,
- кораблі /катери / boats / cutters - 8 од,
- цистерн з ПММ / fuel tanks - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 155.
- спеціальна техніка / special equipment - 27.
- пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system - 4.
Нагадаємо, за добу військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога. Українські захисники знищили 10 танків, 5 артилерійських систем, 15 одиниць броньованої техніки, а також 5 автомобілів.
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