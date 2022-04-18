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ЗСУ звільнили низку населених пунктів біля Ізюму

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Ізюм, Понеділок 18 квітня 2022 16:46
ЗСУ звільнили низку населених пунктів біля Ізюму Фото: речник Міноборони Олександр Мотузяник (armyinform com ua)
Автор: Олександр Мороз

Збройні сили України звільнили низку населених пунктів біля Ізюму (Харківська область). З цього напрямку противник намагається розвивати наступ на схід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Міноборони Олександра Мотузяника.

"Так, я можу підтвердити, що низку населених пунктів в результаті інтенсивних бойових дій українськими військовими було звільнено. Більше інформації дати не можу, але зазначу, що на Слобожанському напрямку місто Ізюм та його околиці - це місця найбільшого скупчення російських підрозділів. Саме звідти в тому числі вони спробують розвивати наступ на схід", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська армія звільнила кілька населених пунктів під Харковом.

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