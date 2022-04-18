ЗСУ звільнили низку населених пунктів біля Ізюму

"Так, я можу підтвердити, що низку населених пунктів в результаті інтенсивних бойових дій українськими військовими було звільнено. Більше інформації дати не можу, але зазначу, що на Слобожанському напрямку місто Ізюм та його околиці - це місця найбільшого скупчення російських підрозділів. Саме звідти в тому числі вони спробують розвивати наступ на схід", - зазначив він.