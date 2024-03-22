Минобороны разрабатывает спецобувь для саперов: в чем ее особенность
Минобороны Украины разрабатывает специальную обувь для саперов. Уже производятся ее испытания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.
Так, сейчас Центральное управление развития и сопровождение материального обеспечения вместе с Командованием сил поддержки проводят испытания.
"Фактически это такие многослойные берцы с кевларовой (баллистической) стелькой. Обувь поможет задержать обломки в подошве и предотвратить серьезные травмы саперов. Главная задача, которую должна выполнять такую обувь - сохранить конечность", - подчеркнул заместитель министра обороны Виталий Половенко.
По предварительным требованиям, противоминные берцы должны предотвратить поражающий эффект определенных видов противопехотных взрывных устройств.
"Наши специалисты из Центрального управления изучают различные образцы такой обуви. Работают над усовершенствованием тактико-технических характеристик. По результатам положительных испытаний и утвержденного эталон-образца такая противоминная обувь станет на обеспечение ВСУ", - добавил он.
Женская военная форма в ВСУ
В феврале 2024 года женщины-военнослужащие Вооруженных сил Украины впервые начали получать комплекты летних полевых костюмов, которые изготовлены с учетом женских антропометрических параметров.
В частности, в новую форму внесли конструктивные элементы, позволяющие женщинам-военнослужащим чувствовать себя комфортно во время выполнения задач в полевых условиях и пунктах постоянной дислокации.
Отметим, что в Украине гражданские порой носят носят одежду в стиле милитари, не являясь военнослужащими ВСУ. При этом законодательство запрещает гражданским носить военную форму, в том числе и в период военного положения. Подробнее - в материале.
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