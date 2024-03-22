Минобороны разрабатывает спецобувь для саперов: в чем ее особенность

Минобороны Украины разрабатывает специальную обувь для саперов. Уже производятся ее испытания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины .

"Наши специалисты из Центрального управления изучают различные образцы такой обуви. Работают над усовершенствованием тактико-технических характеристик. По результатам положительных испытаний и утвержденного эталон-образца такая противоминная обувь станет на обеспечение ВСУ", - добавил он.

"Фактически это такие многослойные берцы с кевларовой (баллистической) стелькой. Обувь поможет задержать обломки в подошве и предотвратить серьезные травмы саперов. Главная задача, которую должна выполнять такую обувь - сохранить конечность", - подчеркнул заместитель министра обороны Виталий Половенко.

Так, сейчас Центральное управление развития и сопровождение материального обеспечения вместе с Командованием сил поддержки проводят испытания.

Женская военная форма в ВСУ

В феврале 2024 года женщины-военнослужащие Вооруженных сил Украины впервые начали получать комплекты летних полевых костюмов, которые изготовлены с учетом женских антропометрических параметров.

В частности, в новую форму внесли конструктивные элементы, позволяющие женщинам-военнослужащим чувствовать себя комфортно во время выполнения задач в полевых условиях и пунктах постоянной дислокации.

Отметим, что в Украине гражданские порой носят носят одежду в стиле милитари, не являясь военнослужащими ВСУ. При этом законодательство запрещает гражданским носить военную форму, в том числе и в период военного положения. Подробнее - в материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.