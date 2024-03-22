В МВД показали первые минуты после ракетного удара по Хмельницкому (видео)

Украинские полицейские в Хмельницком активно помогали мирным жителям в первые минуты после российского удара. Появилось видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины в Telegram.

Полицейские помогали раненым мирным жителям, а также доставали людей из-под завалов.

В ведомстве обнародовали видео с бодикамер патрульных, на котором зафиксированы первые минуты после ракетного удара оккупантов по Хмельницкому.

Ракетный удар 22 марта

Напомним, сегодня, 22 марта, российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. Это была одна из самых масштабных атак.

Россияне применили более 150 дронов и ракет разных типов. Силам ПВО удалось сбить 55 "Шахедов" и 37 ракет.

В частности, под обстрелом находился Хмельницкий. Там было нарушено электроснабжение после удара.

Более детально о последствиях обстрела оккупантов - в материале РБК-Украина.

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