Партизаны в Мариуполе зафиксировали переброску укреплений РФ в сторону Бердянска (фото)

Партизаны в оккупированном Мариуполе вместе с представителями местного движения сопротивления смогли зафиксировать переброску укреплений РФ в сторону Бердянска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЭШ" .

"Так, нами была зафиксирована переброска бетонных укреплений в сторону Бердянска, что в свою очередь подтверждает информацию о строительстве очередной линии обороны в Запорожской области", - информируют партизаны.

В "АТЕШ" отметили, что они продолжают следить за так называемой "программой восстановления Мариуполя". Они подчеркнули, что все лояльные к оккупационным властям и причастные к обогащению российскими деньгами личности уже известны.

"Оккупанты привлекли для службы в армии большое количество зэков, которые сейчас "окрылились" и начали наводить в армии свои порядки", - говорится в сообщении.