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У Байдена ответили, связано ли предупреждение посольства США со стрельбой в ТЦ под Москвой

Вашингтон, Пятница 22 марта 2024 21:05
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У Байдена ответили, связано ли предупреждение посольства США со стрельбой в ТЦ под Москвой Фото: Джон Кирби, советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Предупреждение посольства Соединенных Штатов Америки об угрозе терактов в России не связано со стрельбой в торговом центре "Крокус Сити холл" под Москвой.

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Голоса Америки" Михаила Комадовского в Twitter.

По словам Кирби, он не верит в то, что предупреждение американского дипломатического представительства могло быть "напрямую связано" с терактом в торговом центре под Москвой.

Предупреждение посольства

Напомним, 8 марта посольство США в РФ предупредило об угрозе террористической опасности в Москве "в ближайшие 48 часов".

Гражданам США посоветовали избегать скопления людей в Москве, следить за сообщениями в местных СМИ и следить за своим окружением.

Стрельба в ТЦ под Москвой

Напомним, сегодня, 22 марта, неизвестные ворвались с оружием в торговый центр "Крокус Сити холл", который находится под Москвой, и начали расстреливать посетителей.

Это происходило во время концерта группы “Пикник” в торговом центре. Ее солист поддерживал российских оккупантов.

Согласно последним неофициальным данным, известно о десятках погибших и более сотни пострадавших. После стрельбы в торговом центре начался пожар, раздались несколько взрывов.

Более детально об инциденте можете узнать в материале РБК-Украина.

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