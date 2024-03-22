У Байдена ответили, связано ли предупреждение посольства США со стрельбой в ТЦ под Москвой

Предупреждение посольства Соединенных Штатов Америки об угрозе терактов в России не связано со стрельбой в торговом центре "Крокус Сити холл" под Москвой.

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Голоса Америки" Михаила Комадовского в Twitter .

По словам Кирби, он не верит в то, что предупреждение американского дипломатического представительства могло быть "напрямую связано" с терактом в торговом центре под Москвой.

Предупреждение посольства

Напомним, 8 марта посольство США в РФ предупредило об угрозе террористической опасности в Москве "в ближайшие 48 часов".

Гражданам США посоветовали избегать скопления людей в Москве, следить за сообщениями в местных СМИ и следить за своим окружением.