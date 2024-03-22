Предателя из Житомирской области отправили в тюрьму, он сдавал данные об оборонных заводах

Житель Житомирской области сдавал россиянам информацию об оборонных заводах. За это его приговорили к 15 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Детали дела

Как установило расследование, вражеским приспешником оказался бывший работник одного из местных оборонных заводов.

Во время боев за Киев его дистанционно завербовал кадровый сотрудник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России. Привлекли к сотрудничеству через запрещенную соцсеть "ВКонтакте", где предатель публиковал свои антиукраинские комментарии.

Что он передавал россиянам

В начале полномасштабного вторжения РФ злоумышленник отслеживал места базирования и перемещения Сил обороны, которые были привлечены к защите столицы.

Также он передал агрессору геолокации нескольких предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.

Его отправили в тюрьму

Контрразведчики СБУ задержали его в июле 2022 года в результате многоэтапной спецоперации на территории области.

Во время обыска в квартире злоумышленника изъята компьютерная техника и мобильные телефоны, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

На основании собранных доказательств суд признал его виновным по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения. Ему назначили 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Приговоры для сообщников России