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Британия анонсировала новый пакет военной помощи Украине: включает дроны и ПВО

Лондон, Пятница 22 марта 2024 21:34
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Британия анонсировала новый пакет военной помощи Украине: включает дроны и ПВО Фото: Британия передаст Украине дроны в рамках нового пакета военной помощи (twitter.com/DefenceHQ)
Автор: Иван Носальский

Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи на 60 млн фунтов стерлингов (более 75 млн долларов), в который войдут дроны и противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство обороны Британии в Twitter.

В ведомстве отметили, что пакет предоставят от Международного фонда для Украины, которым управляет Британия.

По информации минобороны, в пакет войдут современные разведывательные дроны, чтобы поддержать Вооруженные силы Украины.

Также 20 млн фунтов (более 25 млн долларов) будет предусмотрено на поставку систем противовоздушной обороны для обеспечения безопасности украинского неба.

Помощь Украине от Британии

Напомним, Британия является одним из основных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения россиян. В частности, украинские защитники получили танки Challenger 2, САУ AS-90, артиллерийские снаряды и много другого вооружения.

Также британские инструкторы помогают обучать украинских военнослужащих, которых затем отправляют на фронт.

12 января Великобритания выделила крупнейший с начала войны пакет помощи Украине. Об этом в ходе своего визита в Киев заявил премьер страны Риши Сунак.

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