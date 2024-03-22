СБУ задержала коллаборанта, который хотел сдать позиции танков ВСУ под Купянском
Правоохранители задержали мужчину, который планировал сдать россиянам позиции танков ВСУ в районе Купянска Харьковской области. Теперь ему грозит тюрьма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Детали дела
Речь идет о 45-летнем жителе пригорода Харькова, который в начале полномасштабного вторжения России переехал в Полтавскую область, откуда по собственной инициативе пытался выйти на спецслужбы РФ.
Для этого мужчина публиковал в прокремлевских Telegram-каналах собственные сообщения, в которых восхвалял диктатора Владимира Путина и героизировал российские войска.
В одном из таких чатов ему предложили негласное сотрудничество и прислали перечень разведывательных задач.
Какую информацию он искал для россиян
Для сбора информации фигурант "втемную" использовал своих знакомых в Харьковской области, выпытывая нужные факты во время дружеских разговоров.
В зоне особого внимания фигуранта были маршруты движения боевых танков украинских войск и их ориентировочное количество. Одновременно злоумышленник пытался выявить логистические центры, которые осуществляют техобслуживание и ремонт тяжелой бронетехники.
Фото: Задержание (facebook.com/SecurSerUkraine)
Россияне планировали использовать эту информацию для подготовки боевых операций на восточном фронте, в частности на Купянском направлении.
Что ему грозит
Однако сотрудники СБУ сорвали планы врага и задержали российского информатора на попытке передачи разведданных.
Во время обыска в арендованном помещении фигуранта изъята компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами преступной деятельности.
Следователи сообщили задержанному о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о направлении, перемещении оружия, вооружения по территории Украины.
Сейчас злоумышленник под стражей, ему грозит тюремное заключение. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Задержание предателей в Украине
Недавно стражи порядка задержали в Харьковской области мужчину, который во время оккупации части региона помогал россиянам и сдавал им местных патриотов.
Также правоохранители задержали предательницу, которая шпионила за сотрудниками Службы безопасности и корректировала удары по Запорожью. Теперь ей грозит пожизненное заключение.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.