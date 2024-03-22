ua en ru
Пт, 22 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

СБУ задержала коллаборанта, который хотел сдать позиции танков ВСУ под Купянском

Пятница 22 марта 2024 16:01
UA EN RU
СБУ задержала коллаборанта, который хотел сдать позиции танков ВСУ под Купянском Архивное фото: СБУ задержала коллаборанта, который хотел сдать позиции танков ВСУ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители задержали мужчину, который планировал сдать россиянам позиции танков ВСУ в районе Купянска Харьковской области. Теперь ему грозит тюрьма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали дела

Речь идет о 45-летнем жителе пригорода Харькова, который в начале полномасштабного вторжения России переехал в Полтавскую область, откуда по собственной инициативе пытался выйти на спецслужбы РФ.

Для этого мужчина публиковал в прокремлевских Telegram-каналах собственные сообщения, в которых восхвалял диктатора Владимира Путина и героизировал российские войска.

В одном из таких чатов ему предложили негласное сотрудничество и прислали перечень разведывательных задач.

Какую информацию он искал для россиян

Для сбора информации фигурант "втемную" использовал своих знакомых в Харьковской области, выпытывая нужные факты во время дружеских разговоров.

В зоне особого внимания фигуранта были маршруты движения боевых танков украинских войск и их ориентировочное количество. Одновременно злоумышленник пытался выявить логистические центры, которые осуществляют техобслуживание и ремонт тяжелой бронетехники.

Фото: Задержание (facebook.com/SecurSerUkraine)

Россияне планировали использовать эту информацию для подготовки боевых операций на восточном фронте, в частности на Купянском направлении.

Что ему грозит

Однако сотрудники СБУ сорвали планы врага и задержали российского информатора на попытке передачи разведданных.

Во время обыска в арендованном помещении фигуранта изъята компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами преступной деятельности.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о направлении, перемещении оружия, вооружения по территории Украины.

Сейчас злоумышленник под стражей, ему грозит тюремное заключение. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Задержание предателей в Украине

Недавно стражи порядка задержали в Харьковской области мужчину, который во время оккупации части региона помогал россиянам и сдавал им местных патриотов.

Также правоохранители задержали предательницу, которая шпионила за сотрудниками Службы безопасности и корректировала удары по Запорожью. Теперь ей грозит пожизненное заключение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Российская Федерация Купянск Харьков Война в Украине
NEWS
"Блекаут" в Харькове, обстрел Запорожья и удары по инфраструктуре: последствия атаки по Украине
"Блекаут" в Харькове, обстрел Запорожья и удары по инфраструктуре: последствия атаки по Украине
DAILY
Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными
Катерина Гончарова, Юлия Акимова Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными