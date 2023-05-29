РФ атаковала военный объект в Хмельницкой области, повреждены летательные аппараты

Российская армия в ночь на 29 мая атаковала Хмельницкую область. Оккупанты ударили по военному объекту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хмельницкую ОВА.

"Ночью российские войска ударили по объектам Хмельницкой области. Один из них - военный", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате атаки выведено из строя 5 летательных аппаратов. Специалисты начали восстанавливать взлетно-посадочную полосу.

"На данный момент продолжаются работы по локализации пожаров на складах горюче-смазочных материалов и хранения боевых материальных ценностей", - отмечает ОВА.

Ночная атака на Украину

Этой ночью Россия в очередной раз атаковала Украину дронами-камикадзе, а также ракетами, запущенными из Каспийского моря. Силы ПВО сбили 37 из 40 ракет Х-101/Х-555, а также "приземлили" 29 беспилотников из 35 выпущенных.

В частности, оккупанты пытались атаковать Киев. В районе столицы военные сбили около 40 вражеских целей. Из-за падения обломков в Киеве возникли пожары, их оперативно потушили.

Также обломки дронов и ракет упали во Львовской, Одесской и Кировоградской областях.

Подробнее о последствиях ночной атаки России - читайте в материале РБК-Украина.