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Белорусы строят фортификационные сооружения для РФ в Херсонской области и Мариуполе, - ЦНС

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Украина, Понедельник 29 мая 2023 16:18
Белорусы строят фортификационные сооружения для РФ в Херсонской области и Мариуполе, - ЦНС Фото: Оккупанты (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Граждане Беларуси помогают армии РФ и строят фортификационные сооружения в Херсонской области и Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Поскольку жители оккупированной части Украины не хотят работать на захватчиков, россиянам приходится привлекать для инженерных работ гастарбайтеров из Беларуси", - говорится в сообщении.

Отмечается, что группа граждан из Беларуси привлекалась к построению фортификационных сооружений на временно оккупированных территориях Херсонской области. Другая бригада белорусов выполняла работы по демонтажу разрушенных зданий во временно оккупированном Мариуполе.

"В связи со сложной экономической ситуацией и ростом безработицы в Беларуси, все больше ее граждан едут на временно оккупированные территории Украины, чтобы выполнять работу, от которой отказываются местные жители", - добавили в ЦНС.

Роль Беларуси в агрессии РФ против Украины

Беларусь с первых дней присоединилась к агрессии против Украины, предоставила армии РФ свою территорию для вторжения и нападения на Киевскую область. Однако свои регулярные войска Беларусь в Украину не вводила.

Также Беларусь предоставила свои аэродромы для того, чтобы российская авиация взлетала с них и атаковала украинские города. Белорусский диктатор Александр Лукашенко публично поддерживал проведение войны против Украины российскими военными.

Напомним, что Россия передала Беларуси очередной комплект зенитного ракетного комплекса С-400. Его привезли в 25-й ракетный арсенал в Минской области.

Также Россия сосредоточила в Беларуси несколько тысяч солдат. Еще несколько месяцев назад там было гораздо больше военных РФ.

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