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Россия решила проводить "выборы" на оккупированных территориях: Верещук дала советы украинцам

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Понедельник 29 мая 2023 18:21
Россия решила проводить "выборы" на оккупированных территориях: Верещук дала советы украинцам Фото: Ирина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия собралась проводить "выборы" в оккупационные органы власти на временно захваченных территориях Украины в сентябре. Жителям советуют не сотрудничать с захватчиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук.

Верещук дали советы украинцам, которые остаются на оккупированных территориях:

  • Следует быть осторожными и ответственными.
  • Не нужно вовлекать себя в сотрудничество с врагом.

"Потому что у всех коллаборантов будут потом большие проблемы. Оно вам не нужно", - написала она.

"Выборы" в оккупации

Отметим, что еще в феврале глава Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что на оккупированных территориях Украины пройдут так называемые "региональные выборы" 10 сентября 2023 года.

Причем выборы на захваченных территориях назначили на тот же день, когда голосование запланировано на территории России. Британская разведка отмечала, что таким образом страна-агрессор хочет показать оккупированные территории как "неотъемлемые части" РФ.

Кроме того, сегодня в РФ внесли изменения в закон, в частности, позволяющие проводить выборы на захваченных территориях.

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Ирина Верещук Российская Федерация
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