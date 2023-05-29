Ночная атака на Украину: что известно о последствиях обстрелов

Россия в ночь на 29 мая вновь атаковала Украину. На этот раз враг выпустил не только дроны-камикадзе, но и крылатые ракеты.

Что известно о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина ниже.

Масштабная воздушная тревога продолжалась более 4 часов, ее объявили после полуночи. Взрывы слышали жители столицы, Киевской, Львовской, Винницкой, Одесской и ряда других областей.

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, оккупанты выпустили 40 крылатых ракет из девяти самолетов Ту-95мс из Каспийского моря. Также из северного и южного направлений россияне выпустили 35 дронов Shahed-136/131.

ВСУ этой ночью уничтожили:

37 крылатых ракет Х-101/Х-555;

29 дронов-камикадзе иранского производства;

1 разведывательный беспилотник.

Киев и область

Враг атаковал столицу Украины дронами и ракетами. Силы ПВО уничтожили более 40 вражеских целей, прямые попадания не зафиксированы. Однако из-за падения обломков в некоторых районах возникли пожары и разрушения, а именно:

в Подольском районе загорелся частный дом;

в Святошинском районе обломки упали на здание, возник пожар;

в Голосеевском районе обломки рухнули во двор дома.

Пока информация о пострадавших в Киеве не поступала.

Кроме того, в Броварах Киевской области из-за падения обломков несколько домов повреждены. Мэр города уточнил, что в основном это разбитые окна.

Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов показал фотографии последствий ночной атаки. По его словам, есть повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры в нескольких районах области.

Фото: полиция показала последствия ночной атаки в Киевской области (t.me/andrii_nebytov)

Также в одном из районов Киевской области вспыхнуло здание дачного кооператива из-за ночной атаки. Как сообщает Небытов, это произошло около 3:29. К счастью, обошлось без пострадавших.

Фото: в Киевской области вспыхнул пожар из-за атаки (t.me/andrii_nebytov)

Одесса

В Одессе и области этой ночью также слышали взрывы. Силы ПВО сбили все вражеские дроны, пытавшиеся атаковать регион.

Однако в Одессе обломки сбитого дрона-камикадзе упали на территорию портовой инфраструктуры. В результате инцидента вспыхнул пожар, огонь оперативно потушили.

Львов

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что одна ракета россиян долетела до Львовской области. Защитники сбили ее над Золочевским районом.

Обломки упали на деревянное хозяйственное здание. Из-за пожара сгорело здание и трактор. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Фото: во Львовской области сгорело хозяйственное здание (t.me/dsns_telegram)

Хмельницкий

Россияне ночью ударили по объектам Хмельницкой области. По данным ОВА, один из них - военный, выведено из строя 5 летательных аппаратов. Специалисты начали восстанавливать взлетно-посадочную полосу.

"На данный момент продолжаются работы по локализации пожаров на складах горюче-смазочных материалов и хранения боевых материальных ценностей", - говорится в сообщении.

Николаев

В Николаевской области в результате ночной атаки нет повреждений и пострадавших. По словам главы ОВА Виталия Кима, над Николаевской областью ночью сбили три дрона-камикадзе.

Кропивницкий

Руководитель Кировоградской ОВА Андрей Райкович, что обломками сбитого дрона задел кровлю жилого дома в Новоукраинском районе. Кроме того, повреждено железнодорожное полотно.

По предварительным данным, обошлось без погибших и травмированных.

Полтава

Жители Полтавской области ночью тоже слышали взрывы. Глава ОВА Дмитрий Лунин заявил, что ПВО сбила две ракеты и дрон оккупантов.

По состоянию на утро сообщений о разрушении не поступало.

Другие регионы

Также ночью взрыв произошел в Хмельницкой, Винницкой, Житомирской и других областях Украины. По сообщениям местных властей, в регионах работала ПВО. Пока информации о последствиях ночной атаки в других регионах нет.