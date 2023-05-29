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Сырский посетил Лиманское направление: поставил задачи перед будущим наступлением

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Лиман, Понедельник 29 мая 2023 10:42
Сырский посетил Лиманское направление: поставил задачи перед будущим наступлением Фото: командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский (armyinform com ua)
Автор: Наталья Юрченко

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский посетил Лиманское направление. Он обсудил ситуацию на фронте перед предстоящими наступательными действиями ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сырского в Telegram.

Он отметил, что украинские защитники удерживают позиции на Лиманском направлении и не дают оккупантам продвинуться вперед в районах населенных пунктов Белогоровка, Спирное, Новоселовское и Торское.

Сырский встретился с командирами частей и подразделений, выполняющих задачи на наиболее "горячих точках" фронта. Они обсудили возможные сценарии развития событий в Лиманском направлении и ситуацию на фронте.

"Заметил, что скоро придет то время, когда мы перейдем к активным наступательным действиям, определил конкретные задачи на подготовку к ним", - отметил Сырский.

Генерал-полковник наградил воинов 10 огшбр, 54 омбр, 81 едшбр, 95 одшбр, 92 омбр, стоящих на защите Украины.

Ситуация на Лиманском направлении

По последним данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки российская армия не проводила активных штурмов на Лиманском направлении. Однако российские оккупанты обстреливают позиции и населенные пункты Донецкой и Луганской областей из авиации и артиллерии.

Ранее военные отмечали, что Лиманское направление было лидером по артиллерийским атакам врага.

Сырский посетил Лиманское направление: поставил задачи перед будущим наступлением

скриншот deepstatemap.live

При этом аналитики ISW утверждают, что, несмотря на заявления России о продвижении в районе Белогоровки, линия фронта остается неизменной.

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