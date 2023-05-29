Иллюзии рассеялись. Оккупант пожаловался на постоянные обстрелы из дронов (перехват)

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По его словам, у него развеялись иллюзии по поводу того, что происходит на фронте. Он также жалуется, что вокруг их позиции все заминировано и очень опасно передвигаться.

При этом он объясняет, что уже не различает, кто именно заминировал территорию.

"Ничего здесь хорошего в общем, я тебе сказал, у нас коптеры летают, весы сбрасывают. Мины здесь наши не наши, как я понимаю, непонятно где лежат", – говорит он.

Перехват разговоров

Украинская разведка регулярно публикует перехват разговоров россиян с родителями, родственниками или друзьями. В разговорах оккупанты обычно жалуются на плохое обеспечение, рассказывают о совершенных ими военных преступлениях и критикуют свое военно-политическое руководство.

Недавно российский солдат в телефонном разговоре рассказал , что его обманом отправили на войну в Украину, хотя обещали, что он будет служить в Воронеже.

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