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Уничтожение оккупантов недалеко от Мариуполя. Андрющенко рассказал о потерях россиян

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Мариуполь, Понедельник 29 мая 2023 16:30
Уничтожение оккупантов недалеко от Мариуполя. Андрющенко рассказал о потерях россиян Фото: российский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В результате взрыва недалеко от временно оккупированного Мариуполя в воскресенье, 28 мая, погибли более 100 российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, взрыв в селе Юрьевка привел также к ранению более 400 оккупантов, находившихся на базе РФ. Они были госпитализированы в больницу интенсивной терапии на ЖМР 17. Также была уничтожена станция связи и РЭБ.

Андрющенко рассказал, что попадание было в бывший оздоровительный комплекс "Ялта", что привело к разрушению 5-ти этажного корпуса. Раньше в нем могли размещаться до 120 отдыхающих. Однако россияне переделывали здание под казармы, и после этого в комнате можно было размещать до 5 человек.

"То есть емкость как казармы ориентировочно до 650 извергов. По информации от Мариупольского Сопротивления вчера завезли туда 4 автобуса на тот момент живой силы", - написал он.

Под Мариуполем раздался взрыв: удар пришелся по базе россиян

Фото: скриншот


Оккупированный Мариуполь

С начала полномасштабного вторжения Мариуполь стал одной из главных целей россиян в Донбассе. Город активно обстреливался оккупантами, а в конце 2022 им удалось полностью захватить его. Тогда базировавшиеся на "Азовстале" украинские защитники сдались в плен.

Россия использует Мариуполь как одну из основных точек базирования оккупантов.

Следует отметить, что в последнее время в городе и его окрестностях участились случаи взрывов. Так, 19 мая, в районе Мариупольского аэропорта, где располагаются оккупанты, раздались взрывы. Власти сообщили о "прилетах".

Кроме этого, 26 мая в Мариуполе раздался взрыв в районе "Азовстали" .

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