Удар авиабомбами по Торецку: количество жертв возросло

В результате удара авиабомбами по городу Торецк Донецкой области количество жертв возросло до двух. Помимо этого пострадали восемь человек.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram .

По его словам, в 11:30 россияне дважды ударили по городу авиацией - фугасными авиационными бомбами (ФАБ250). В результате обстрела повреждены АЗС и многоэтажное здание.

На месте работают спасатели и полиция, раненые получают необходимую медицинскую помощь.

Фото: россияне скинули авиабомбы на Торецк (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Авиаудар по Торецку

По данным Офиса генпрокурора, одна из фугасных авиабомб упала на АЗС, а другая - на административное здание. В результате удара по АЗС погиб 28-летний мужчина.

Фугасные авиабомбы

Российские оккупанты применяют такой вид авиабомб не в первый раз. Один из последних случаев был зафиксирован в Нью-Йорке Бахмутского района.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что авиабомбы наносят удары с дистанции от 50 километров от границы с Украиной. При этом он отмечал, Украине нужны системы Patriot, SAMP-T, современные самолеты, например, F-16, в частности, для ликвидации авиации оккупантов, которая сбрасывает такой вид бомб.

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