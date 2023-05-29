ВСУ уничтожили несколько складов и баз россиян под Мариуполем, - горсовет
Оккупанты долгое время считали Мариуполь, который находится в 80 км от линии фронта, тыловым. Однако ситуация изменилась.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет в Telegram.
"Количество ударов по базированию российских окупантов на мариупольском направлении увеличивается. На днях в Мариуполе и районе раздались взрывы", - говорится в сообщении.
В частности, по предварительным данным, были нанесены удары в Юрьевке, Никольском и Урзуфе. Здесь размещаются склады БК и базы россиян.
"Недавно эти населенные пункты оккупанты считали тыловыми, но ситуация меняется", - добавили в горсовете.
Мариуполь расположен на расстоянии не менее 80 км от линии фронта. Украина получила от Британии ракеты Storm Shadow дальностью более 250 км. К концу мая они на 100% поразили цели, которые определил Генеральный штаб ВСУ.
Сейчас оккупанты используют Мариуполь как свою военную базу, особенно порт. Однако в Мариуполе в последнее время участились взрывы. В частности, 19 мая в районе Мариупольского аэропорта, а 26 мая - на "Азовстали".
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