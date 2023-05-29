Часть Украины накроют дожди с грозами: прогноз погоды на неделю

Погода в Украине будет дождливой на этой рабочей неделе, с 30 мая по 2 июня. При этом синоптики предупреждают о грозах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook .

По прогнозу синоптиков, в ближайшие двое суток в юго-восточной части страны и Крыму ожидаются кратковременные дожди с грозами. На остальной территории, а также 1 июня в Украине будет без осадков.

При этом в пятницу по прогнозу также будет без осадков, лишь в западных и северных областях днем возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер северо-восточный с переходом на западный, 3-10 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается +10 +16 градусов, а в западных и северных областях местами возможны +7 +9, днем +21 +27.

При этом 30 и 31 мая на востоке и юго-востоке страны ожидается +18 +24 градусов. Температура в пятницу, 2 июня, ночью прогнозируется +8 +14, а в южных областях до +17. Днем синоптики прогнозируют +22 +28 градусов, а в восточной части +19 +25.

Погода в июне

По прогнозу синоптиков, погода в Украине в июне 2023 года будет прохладной. Среднемесячная температура ожидается в пределах от +18 до +23 градусов, а в горах +15 +19 градусов.