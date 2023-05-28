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Зеленский предложил ввести санкции против Ирана на 50 лет

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Воскресенье 28 мая 2023 13:58
Зеленский предложил ввести санкции против Ирана на 50 лет Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести санкции против Ирана на 50 лет. Внес проект постановления в Верховную Раду.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соответствующий проект постановления.

В проекте постановления говорится об утверждении решения СНБО "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер к Исламской Республике Иран".

Согласно документу, санкции против Ирана применяют сроком на 50 лет.

Ограничения будут касаться:

  • полного запрета торговых операций;
  • остановки транзита ресурсов;
  • полетов и перевозки на территорию Украины;
  • предотвращения вывода капиталов резидентами Ирана.

Реализация и мониторинг выполнения санкций будет осуществляться:

  • Кабинетом министров;
  • Службой безопасности Украины;
  • Службой внешней разведки;
  • Национальным банком;
  • другими госорганами.

Более того, предлагается:

  • запретить инвестиции в Иран;
  • запретить передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
  • остановить электронные платежные средства, эмитированных резидентами Ирана;
  • запретить Нацбанку регистрация международной платежной системы, оператором которой является Иран.

Помощь Ирана России

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины Иран долгое время отрицал поставку беспилотников Shahed в страну агрессора. Позже Тегеран заявил, что якобы предоставил небольшое количество "до начала конфликта". Кремль, со своей стороны, активно использовал "Шахеды" для атаки на наши города и инфраструктуру.

Также Россия признала использование беспилотников иранского производства и заявила о желании увеличить собственное производство.

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