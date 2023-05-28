Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести санкции против Ирана на 50 лет. Внес проект постановления в Верховную Раду.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соответствующий проект постановления .

В проекте постановления говорится об утверждении решения СНБО "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер к Исламской Республике Иран".

Согласно документу, санкции против Ирана применяют сроком на 50 лет.

Ограничения будут касаться:

полного запрета торговых операций;

остановки транзита ресурсов;

полетов и перевозки на территорию Украины;

предотвращения вывода капиталов резидентами Ирана.

Реализация и мониторинг выполнения санкций будет осуществляться:

Кабинетом министров;

Службой безопасности Украины;

Службой внешней разведки;

Национальным банком;

другими госорганами.

Более того, предлагается:

запретить инвестиции в Иран;

запретить передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

остановить электронные платежные средства, эмитированных резидентами Ирана;

запретить Нацбанку регистрация международной платежной системы, оператором которой является Иран.

Помощь Ирана России

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины Иран долгое время отрицал поставку беспилотников Shahed в страну агрессора. Позже Тегеран заявил, что якобы предоставил небольшое количество "до начала конфликта". Кремль, со своей стороны, активно использовал "Шахеды" для атаки на наши города и инфраструктуру.

Также Россия признала использование беспилотников иранского производства и заявила о желании увеличить собственное производство.