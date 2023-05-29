Наш ответ не заставит себя ждать. Буданов обратился к россиянам после сегодняшней ракетной атаки

Российским оккупантам не удастся запугать украинцев своими ракетными атаками. Оккупанты скоро почувствуют ответ на такие обстрелы и пожалеют о своих действиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова.

Так, сегодня очередная попытка террористических действий россиян атаковать Украину баллистическими ракетами в очередной раз потерпела поражение.

"Все те, кто в РФ до сих пор верили, верят или, может быть, мечтают о том, что смогут запугать Украину, я хочу вас расстроить - это не так: все как находились, так и находятся на своих рабочих местах и продолжают выполнять свою работу", - заявил Буданов.

Он также отметил, что ответ Украины не заставит долго ждать.

"Все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесет какой-то эффект, - вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать. Ждите, скоро все увидят", - добавил руководитель ГУР.

Атака на Украину

Сегодня днем россияне выпустили по Украине 11 ракет "Искандер", среди которых были баллистические. Наши бойцы уничтожили все вражеские цели.

В Киеве обнаружили шесть обломков российских ракет в трех районах. Из-за обстрелов также пострадал человек в Подольском районе.

Больше о последствиях вражеской атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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