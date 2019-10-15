Марш в Києві та спортивні перемоги: новини за вихідні

Марш 14 жовтня в Києві: головне

Марш на День захисника України традиційно пройшов в столиці 14 жовтня. Всі подробиці святкування, фото і відео з акцій - в матеріалі РБК-Україна.

Бойовики зірвали розведення сил в Золотому, - штаб

Контрольовані Росією незаконні збройні формування зірвали процес розведення сил та засобів на Донбасі, обстрілявши українські позиції поблизу Золотого. Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил. "Не зважаючи на готовність Збройних сил України провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №2 окупанти в чергове демонструють своє небажання дотримуватися мінських домовленостей та взятих на себе зобов’язань", - йдеться в заяві.

Збірна України завдяки перемозі над Португалією вийшла на Євро-2020

Збірна України обіграла команду Португалії у відбірковому матчі Євро-2020 з рахунком 2:1. Завдяки цій перемозі команда Андрія Шевченка за тур до кінця кваліфікації гарантувала собі вихід на чемпіонат Європи-2020 з першого місця.

Церква Греції визнала автокефалію ПЦУ

Православна церква Греції визнала рішення вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Православній церкві України (ПЦУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Romfea. Як повідомляється, під час позачергового архієрейського собору у суботу, 12 жовтня, Елладська православна церква визнала вправо Константинополя надати автокефалію ПЦУ.

Усик з дострокової перемоги дебютував у суперважкій вазі

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик дебютував в суперважкій категорії проти американця Чазза Уїзерспуна. Бій в ніч з 12 на 13 жовтня в Чикаго на Wintrust Arena завершився перемогою українського боксера. До уваги читачів - відео та огляд небезпечних моментів.

У Німеччині заявили, що "Північний потік-2" буде добудований

Міністр оборони Німеччини і президент Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Анегрет Крамп-Карренбауер заявила, що не існує можливостей зупинити будівництво російського газопроводу "Північного потоку-2". "Було б нечесно створювати враження, що, враховуючи поточний стан роботи та укладені договори, будівництво газопроводу все ще може бути припинено", - заявила вона.

У Ердогана заявили про неможливість припинення військової операції в Сирії

Туреччина не має наміру припиняти проведення військової операції в Сирії до тих пір, поки військові республіки не досягнуть поставлених завдань. Про це написав у Twitter офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин. Він зазначив, що їх не зупинять загрози санкцій.

МВФ може не дати Україні новий кредит через ситуацію з ПриватБанком, - НБУ

Заступник голови Національного банку України (НБУ) Катерина Рожкова заявила, що переговори між Україною і Міжнародним валютним фондом (МВФ) про новий кредит можуть сповільнитися через суперечки з олігархом Ігорем Коломойським щодо "ПриватБанку". Рожкова нагадала, що зараз уряд України веде переговори щодо нової кредитної програми МВФ обсягом 3,9 млрд доларів, однак розмір програми може бути збільшений до 8 млрд.

В Італії суд присяжних пояснив вирок Марківу

Суд присяжних міста Павії оприлюднив мотивувальну частину вироку українському військовому Віталію Марківу. Про це повідомляє "Радіо Свобода". Як відомо, 12 липня його засудили до 24 років в'язниці за причетність до загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі на Донбасі 5 років тому. Присяжні вважають, що солдат Національної гвардії України активно сприяв умисному вбивству іноземних журналістів на околиці окупованого тоді бойовиками Слов'янська.

Верховний суд скасував заборону продавати алкоголь вночі в Києві

Верховний суд визнав незаконним рішення Київради заборонити продаж алкоголю з 23:00 до 10:00 ранку. Відповідне рішення опубліковане в Єдиному реєстрі судових рішень. Верховний суд визнав, що Київрада не мала права забороняти продаж алкоголю вночі.

У Києві швидка зіткнулася з автомобілем, є жертви (фото)

У Києві в результаті зіткнення автомобіля швидкої допомоги з легковим автомобілем Peugeot ввечері в неділю, 13 жовтня, загинули водій швидкої і фельдшер. П'ятеро осіб, в тому числі троє дітей, постраждали. Госпіталізовано водія Peugeot і двох дітей, що перебували з нею в автомобілі. Ще одна потерпіла дитина - пацієнт, якого везла швидка допомога.

Аналітики спрогнозували курс долара на наступний тиждень

Протягом наступного тижня очікується помірне зниження курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб. "Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,4/24,7 грн", - сказав він.

В Україні оголошено жовтий рівень небезпеки через туман

Погода в Україні 15 жовтня погіршиться, оголошено жовтий рівень небезпеки через туман. Зазначається, що завтра вночі та вранці у південній частині, центральних, місцями східних областях та в Карпатах туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).