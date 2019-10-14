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У Києві швидка зіткнулася з автомобілем, є жертви

Новини » Надзвичайні події    14.10.2019 - 00:25
У Києві швидка зіткнулася з автомобілем, є жертви
Фото: на місці ДТП зі швидкою (dtp.kiev.ua)

В результаті ДТП загинули водій швидкої допомоги і фельдшер

У Києві в результаті зіткнення автомобіля швидкої допомоги з легковим автомобілем Peugeot ввечері в неділю, 13 жовтня, загинули водій швидкої і фельдшер, п'ятеро осіб, в тому числі троє дітей, постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".

В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали жінка-водій Peugeot і двоє дітей, які перебували з нею в автомобілі, всі вони госпіталізовані.

Ще один потерпілий дитина - пацієнт, якого везла швидка допомога.

За непідтвердженою інформацією, Peugeot рухалася по вул. Ватутіна на зелене світло, а швидка з хворою дитиною - на червоний з Маяковського на Перова. Врізавшись в автомобіль, вона перекинулася, водій швидкої загинув на місці, фельдшер - по дорозі в лікарню.

Ще один лікар швидкої госпіталізований в критичному стані.

UPD: внаслідок #ДТП загинув водій швидкої та фельдшер. Только что на Керченской площади произошло #ДТП с участием кареты скорой помощи. В результате аварии авто медиков оказалось на боку. Водители, которые проезжали рядом, поставили авто на колеса. Есть пострадавшие. Детали аварии уточняются.

Опубліковано Киев Оперативный Неділя, 13 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, 10 жовтня в Києві на перехресті вулиць Антоновича та Жилянській сталася дорожньо-транспортної пригоди за участю легкового автомобіля Ford і швидкої допомоги, в результаті якого карета швидкої перекинулась.

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