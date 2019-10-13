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МВФ може не дати Україні новий кредит через ситуацію з ПриватБанком, - НБУ

Новини » Економіка    13.10.2019 - 15:51
МВФ може не дати Україні новий кредит через ситуацію з ПриватБанком, - НБУ
Фото: Катерина Рожкова (facebook.com/ekrozhkova)

Рожкова заявила, що переговори між Україною і МВФ про новий кредит можуть сповільнитися

Заступник голови Національного банку України (НБУ) Катерина Рожкова заявила, що переговори між Україною і Міжнародним валютним фондом (МВФ) про новий кредит можуть сповільнитися через суперечки з олігархом Ігорем Коломойським щодо "ПриватБанку". Про це вона сказала в інтерв'ю Reuters.

Вона нагадала, що зараз уряд України веде переговори щодо нової кредитної програми МВФ обсягом 3,9 млрд доларів, однак розмір програми може бути збільшений до 8 млрд.

"Обговорення з МВФ наступного траншу фінансування заморожено через проблеми "ПриватБанку". Це для них і для міжнародного співтовариства - червона лінія", - сказала Рожкова.

Крім того, заступник глави НБУ попередила про небезпеку для інвестиційного клімату України, якщо спір не врегулюють. На її думку, питання "ПриватБанку" повинно бути вирішене шляхом розрахунків з колишніми власниками.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що нова програма співпраці з Міжнародним валютним фондом може бути підписана в грудні. Прем'єр зазначив, що до моменту підписання документа буде кілька етапів.

Крім того, видання Bloomberg повідомляло, що Україна домовляється з Міжнародним валютним фондом про новій програмі розширеного фінансування EFF обсягом 5 млрд доларів.

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