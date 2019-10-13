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У Німеччині заявили, що "Північний потік-2" буде добудований

Новини » Енергетика    13.10.2019 - 18:29
У Німеччині заявили, що "Північний потік-2" буде добудований
Фото: Аннегрет Крамп-Карренбауэр (facebook.com/Annegret KrampKarrenbauer)

Міністр оборони Німеччини заявила, що не існує можливостей зупинити будівництво газопроводу

Міністр оборони Німеччини і президент Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Анегрет Крамп-Карренбауер заявила, що не існує можливостей зупинити будівництво російського газопроводу "Північного потоку-2". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Крамп-Карренбауер в Ризі заявила, що "Північний потік-2 - складний проект.

"Було б нечесно створювати враження, що, враховуючи поточний стан роботи та укладені договори, будівництво газопроводу все ще може бути припинено", - заявила вона.

Разом з тим глава ХДС заявила, що уряд Німеччини робить все, щоб у переговори з Росією входила безпека країн Східної Європи.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що збереження транзиту російського газу через Україну і питання з реалізації проекту "Північний потік - 2" пов'язані один з одним. За словами Меркель, під час розмов з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним вона не раз піднімала питання про транзит газу через Україну.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що представник федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що влада Німеччини наполягає на продовження газового транзиту через територію України. За його словами, продовження ролі України як транзитної держави є необхідністю.

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