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Усик з дострокової перемоги дебютував у суперважкій вазі

Новини » Спорт    13.10.2019 - 07:25
Усик з дострокової перемоги дебютував у суперважкій вазі
Фото: Усик - Уїзерспун (twitter.com/MatchroomBoxing)

Перемога українця технічним нокаутом

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик дебютував в суперважкій категорії проти американця Чезза Уїзерспуна. Бій в ніч з 12 на 13 жовтня в Чикаго на Wintrust Arena завершився перемогою українського боксера.

Боксери спокійно розпочали поєдинок, але вже з другого раунду Усик заволодів центром рингу і почав працювати першим номером. Українець потужніше вкладався в удари, але Уїзерспуна витримав їх і тримався гідно.

У 6-7 раундах Усик почав працювати на потужних оборотах, американець вже з останніх сил тримав оборону, притискаючись до канатів. На 8 раунд команда Уїзерспуна відмовився його випускати. У підсумку, українець переміг технічним нокаутом.

Окремо варто відзначити гарячу підтримку з боку українських уболівальників і повний стадіон в Чикаго.

Таким чином, Олександр Усик став офіційним претендентом на чемпіонський пояс за версією WBO, тож переможець бою між чемпіоном світу у надважкій вазі Енді Руїсом зі США та британцем Ентоні Джошуа зобов’язаний буде з ним зустрітися.

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