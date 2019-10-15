Марш в Киеве и спортивные победы: новости за выходные

Марш 14 октября в Киеве: главное

Марш на День защитника Украины традиционно прошел в столице 14 октября. Все подробности празднования, фото и видео акций - в материале РБК-Украина.

Боевики сорвали разведение сил в Золотом, - штаб

Контролируемые Россией незаконные вооруженные формирования сорвали процесс разведения сил и средств на Донбассе, обстреляв украинские позиции вблизи Золотого. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. "Несмотря на готовность Вооруженных сил Украины провести разведение сил и средств на участке разведения №2 оккупанты в очередной раз демонстрируют свое нежелание придерживаться минских договоренностей и взятых на себя обязательств", - говорится в заявлении.

Сборная Украины благодаря победе над Португалией вышла на Евро-2020

Сборная Украины обыграла команду Португалии в отборочном матче Евро-2020 со счетом 2:1. Благодаря этой победе команда Андрея Шевченко за тур до конца квалификации гарантировала себе выход на чемпионат Европы-2020 с первого места.

Церковь Греции признала автокефалию ПЦУ

Православная церковь Греции признала решение вселенского патриарха Варфоломея о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Romfea. Как сообщается, во время внеочередного архиерейского собора в субботу, 12 октября, Элладская православная церковь признала вправо Константинополя предоставить автокефалию ПЦУ.

Усик с досрочной победы дебютировал в супертяжелом весе

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик дебютировал в супертяжелой категории против американца Чазза Уизерспуна. Бой в ночь с 12 на 13 октября в Чикаго на Wintrust Arena завершился победой украинского боксера. Вниманию читателей - видео и обзор опасных моментов боя.

В Германии заявили, что "Северный поток-2" будет достроен

Министр обороны Германии и президент Христианско-демократического союза (ХДС) Анегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что не существует возможностей остановить строительство российского газопровода "Северного потока-2". "Было бы нечестно создавать впечатление, что, учитывая текущее состояние работы и заключенные договоры, строительство газопровода все еще может быть прекращено", - заявила она.

У Эрдогана заявили о невозможности остановки военной операции в Сирии

Турция не намерена прекращать проведение военной операции в Сирии до тех пор, пока военные республики не достигнут поставленных задач. Об этом написал в Twitter официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Он отметил, что их не остановят угрозы санкций.

МВФ может не дать Украине новый кредит из-за ситуации с ПриватБанком, - НБУ

Заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова заявила, что переговоры между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ) о новом кредите могут замедлиться из-за спора с олигархом Игорем Коломойским по "ПриватБанку". Рожкова напомнила, что сейчас правительство Украины ведет переговоры о новой кредитной программе МВФ объемом 3,9 млрд долларов, однако размер программы может быть увеличен до 8 млрд.

В Италии суд присяжных пояснил приговор Маркиву

Суд присяжных города Павии распространил мотивационную часть приговора украинскому военному Виталию Маркиву. Об этом сообщает "Радио Свобода". Как известно, 12 июля его приговорили к 24 годам тюрьмы за причастность к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли на Донбассе 5 лет назад. Присяжные считают, что солдат Национальной гвардии Украины активно способствовал умышленному убийству иностранных журналистов на окраине оккупированного тогда боевиками Славянска.

Верховный суд отменил запрет продавать алкоголь ночью в Киеве

Верховный суд признал незаконным решение Киеврады запретить продажу алкоголя с 23:00 до 10:00 утра. Соответствующее решение опубликовано в Едином реестре судебных решений. Верховный суд признал, что Киеврада не имела права запрещать продажу алкоголя ночью.

В Киеве скорая столкнулась с автомобилем, есть жертвы (фото)

В Киеве в результате столкновения автомобиля скорой помощи с легковым автомобилем Peugeot вечером в воскресенье, 13 октября, погибли водитель скорой и фельдшер. Пятеро человек, в том числе трое детей, пострадали. Водитель Peugeot и двое детей, находившихся с ней в автомобиле, госпитализированы. Еще один пострадавший ребенок - пациент, которого везла скорая помощь.

Аналитики спрогнозировали курс доллара на следующую неделю

В течение следующей недели ожидается умеренное снижения курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. "Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,4/24,7 грн", - сказал он.

В Украине объявлен желтый уровень опасности из-за тумана

Погода в Украине 15 октября ухудшится, объявлен желтый уровень опасности из-за тумана. Завтра ночью и утром в южной части, центральных, восточных областях и местами в Карпатах туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).