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Церква Греції визнала автокефалію ПЦУ

Новини » Суспільство    12.10.2019 - 15:57
Церква Греції визнала автокефалію ПЦУ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Грецька Церква стала першою, хто визнав автокефалію ПЦУ

Православна церква Греції визнала рішення вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Православній церкві України (ПЦУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Romfea.

Як повідомляється, під час позачергового архієрейського собору у суботу, 12 жовтня, Елладська православна церква визнала вправо Константинополя надати автокефалію ПЦУ.

"Ієрархія в результаті вирішила ратифікувати нещодавнє рішення постійного священного синоду і погодитися з тим, що Екуменічний патріархат має право надавати самостійність церкви", - заявив архієпископ Ієронім під час доповіді про ПЦУ.

Нагадаємо, раніше заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій Зоря повідомляв, що 12 жовтня Православна церква Греції збере позачерговий собор ієрархів для розгляду питання про афтокефалію ПЦУ.

Також РБК-Україна писало, що напередодні Елладська православна церква визнала канонічність надання вселенським патріархом Варфоломієм автокефалії Православній церкві України.

Крім того, в липні патріарх Варфоломій заявив, що першою Православну церкву України визнає Грецька православна церква.

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