Верховний суд скасував заборону продавати алкоголь вночі в Києві

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Суд визнав, що Київрада не мала права забороняти продаж алкоголю вночі

Верховний суд визнав незаконним рішення Київради №19/1023 про заборону продавати алкоголю з 23:00 до 10:00 ранку. Відповідне рішення опубліковане в Єдиному реєстрі судових рішень.

Повідомляється, що постанову Київради №19 / 1023 від 10 квітня 2017 року про заборону продажу алкоголю вночі визнали незаконною суд першої інстанції - Окружний адміністративний суд Києва і Київський апеляційний адміністративний суд. Зокрема, Верховний суд визнав, що Київрада не мала права забороняти продаж алкоголю вночі.

Відзначимо, наразі заборона на продаж алкоголю діє на підставі іншого рішення Київради - №1529 / 5593 від 27 вересня 2018 року.

Нагадаємо, 24 жовтня 2018 року рішення №1529 / 5593 про заборону продажу алкоголю з 23:00 до 10:00 в Києві набула чинності. Рішення стосується про заборону торгівлі столовим вином, пивом (крім безалкогольного), алкогольними та слабоалкогольними напоями в магазинах.

Раніше Господарський суд Києва зобов'язав Київради припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції шляхом скасування рішення від 22.09.2016 № 19/1023 "Про обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у стаціонарних об'єктах торгівлі р. в Києві" з 23:00 до 10:00 годин.