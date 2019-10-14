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Бойовики зірвали розведення сил в Золотому, - штаб

Новини » Надзвичайні події    14.10.2019 - 09:54
Бойовики зірвали розведення сил в Золотому, - штаб
Ілюстративне фото (flickr.com ministryofdefenceua)

Бойовики обстріляли позиції ООС з гранатометів

Контрольовані Росією незаконні збройні формування зірвали процес розведення сил та засобів на Донбасі, обстрілявши українські позиції поблизу Золотого. Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

Як повідомляється, у неділю, 13 жовтня, бойовики з гранатометів різних систем обстріляли позиції Об'єднаних сил на ділянці розведення №2 в районі населеного пункту Золоте-4. Напередодні російські найманці сигналізували про готовність до початку процесу розведення.

"Не зважаючи на готовність Збройних сил України провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №2 окупанти в чергове демонструють своє небажання дотримуватися мінських домовленостей та взятих на себе зобов’язань", - йдеться в заяві.

У штабі нагадали, що розведення сил та засобів на Донбасі відбудеться лише після 7 днів дотримання режиму припинення вогню на кожній з ділянок розведення.

Бойовики зірвали розведення сил в Золотому, - штаб

Нагадаємо, раніше представник української сторони в ТКГ Олексій Рєзніков заявив, що розведення сил в Золотому та Петрівському розпочнеться лише після виконнання пункту домовленостей про семиденне дотримання режиму "тиші" на кожній з ділянок.

Також РБК-Україна писало, що у п'ятницю, 11 жовтня, контрольовані Росією бойовики запустили білі сигнальні ракети в районі Золотого та Петрівського, демонструючи готовність до початку розведення сил та засобів. Однак окупанти не отримали відповіді від українських військових.

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