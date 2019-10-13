ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Усик - Уїзерспун: відео бою

Новини » Спорт    13.10.2019 - 08:12
Усик - Уїзерспун: відео бою
Фото: Усик - Уїзерспун (twitter.com/MatchroomBoxing)

Українець дебютував в суперважкій вазі достроковою перемогою

До уваги читачів РБК-Україна відео та огляд небезпечних моментів дебютного бою українця Олександра Усика в суперважкій вазі, в якому він здобув дострокову перемогу над американцем Чазз Уїзерспун.

Українець повністю домінував на рингу і перевершував суперника, хоча той непогано тримався. У підсумку, від неможливості приймати удари Усика американець відмовився продовжувати поєдинок після сьомого раунду.

Усик останній свій бій провів майже рік тому, перемігши нокаутом британського боксера Тоні Беллью і захистивши титул абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Після цього українець оголосив про перехід у суперважку категорію і поступово залишив всі свої пояси вакантними.

Він повинен був провести перший поєдинок у новій для себе вазі ще у травні проти Карлоса Такама, але тоді бій був скасований через травму українця. Поєдинок перенесли на осінь, однак потім командам не вдалося повторно домовитися про бій.

На заміну йому знайшли Тайрона Спонга, але боксувати з українцем він не зміг. Менш ніж за тиждень до бою стало відомо, що голландський боксер попався на застосуванні заборонених препаратів. Хоча сам боксер відкидає звинувачення у вживанні допінгу і звинувачує промоутера українця Едді Хірна в спробі вивести його з бою.

У результаті команді Усика знову довелося шукати заміну, якою і став 38-річний американець Чазз Уїзерспун. Після перемоги над ним Усик став обов'язковим претендентом на чемпіонський пояс по лінії WBO і, таким чином, отримав можливість битися з переможцем реваншу між Ентоні Джошуа та Енді Руїсом.

Усик з дострокової перемоги дебютував у суперважкій вазі Усик висловився про ситуацію навколо зриву бою проти Спонга
Новини України онлайн-трансляцияОлександр УсиквидеобойБокс
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся