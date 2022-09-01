Названо новий російський дедлайн для захоплення Донецької області

Російські війська на тлі невдач на фронті скорегували плани по захопленню Донецької області і пересунули крайній термін на 15 вересня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова.

"Противник продовжує утримувати окуповані райони Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, а також намагається створити умови для відновлення наступу. Так, російські окупаційні війська в черговий раз коригують свої плани і дії відповідно до наказу Путіна щодо виходу на адміністративні кордони Донецької області до 15 вересня", - заявив він.

Зазначимо, раніше російські окупанти заявляли про плани захопити Донецьку область до кінця серпня.