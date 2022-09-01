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У Страткомі показали знищення техніки росіян за допомогою "Байрактарів"

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Україна, Четвер 01 вересня 2022 20:54
У Страткомі показали знищення техніки росіян за допомогою "Байрактарів" Ілюстративне фото: у Страткомі показали знищення техніки росіян за допомогою "Байрактарів" (armyinform.com)
Автор: Іван Носальський

Українські військові знищили кілька одиниць російської військової техніки за допомогою ударних безпілотників "Байрактар".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео знищення ворожої техніки, які оприлюднив СтратКом.

У першому відео можна помітити, як українські військові за допомогою "Байрактара" знищили російську самохідну артилерійську установку "Акація".

При цьому на другому відео бійці ЗСУ успішно "відпрацювали" по міномету 2Б25 "Буревісник" і вантажному автомобілю "Урал", в якому знаходилися ворожі боєприпаси.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що за минулу добу українські військові ліквідували ще 450 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 48350 військових.

Також ми писали, що у Донецькій області прикордонники вдарили по окупантах і знищили ворожий склад боєприпасів.

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Байрактар Війна Росії проти України
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