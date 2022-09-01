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В Україні суд вперше дозволив конфіскацію майна громадянина РФ

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Україна, Четвер 01 вересня 2022 16:33
В Україні суд вперше дозволив конфіскацію майна громадянина РФ Фото: в Україні суд уперше дозволив конфіскацію майна громадянина РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Мін'юсту до підсанкційного громадянина РФ про конфіскацію його майна на користь України. Це перше подібне рішення в українській судовій практиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВАКС.

За даними відомства, така конфіскація передбачена законом України "Про санкції" і може бути застосована тільки під час дії воєнного стану до тих осіб, які сприяли агресії проти України.

"В ході судового розгляду встановлено факт підтримки російським громадянином дій країни-агресора, що загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України", - підкреслюють в ВАКС.

У відомстві деталізували, що громадянин РФ є бенефіціарним власником російських компаній, які займаються виробництвом безпілотників для російської армії. Ці БПЛА були задіяні у війні проти України.

Судді ВАКС встановили причинний зв'язок між діями росіянина і порушенням прав та свобод українців, зокрема, суд врахував велику кількість жертв серед мирного населення, знищення об'єктів інфраструктури та загрози атомної катастрофи.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Чернігівській області виявили підприємство, яке пов'язане з Росією. Майно компанії заарештували і передали в АРМА.

Також ми писали, що в Україні заарештували активи ще 4 російських компаній на 72 млн гривень.

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Україна Конфіскація майна Війна Росії проти України
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