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Лавров пригрозив Молдові війною через Придністров'я

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Москва, Четвер 01 вересня 2022 12:17
Лавров пригрозив Молдові війною через Придністров'я Фото: Лавров пригрозив Молдові війною через Придністров'я (kremlin.ru)
Автор: Руслан Гаращенко

Глава МЗС Росії Сергій Лавров пригрозив Молдові війною, якщо Кишинів створить загрози російським військовим у Придністров'ї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

"У Молдові повинні розуміти, що створення загроз безпеці російським миротворцям в Придністров'ї буде розглядатися як напад на Росію", - сказав Лавров, виступаючи перед студентами в МДІМВ.

Нагадаємо, що раніше влада невизнаного Придністров'я заявила про бажання домагатися незалежності з подальшим входженням до складу Росії.

Крім того, у Кишиневі помітили зв'язок між недавніми мінуваннями і агресивною риторикою Тираспол. Там вважають можливою військову операцію з боку Росії.

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Російська Федерація Молдова Приднестровье
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