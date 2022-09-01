Лавров пригрозив Молдові війною через Придністров'я

Глава МЗС Росії Сергій Лавров пригрозив Молдові війною, якщо Кишинів створить загрози російським військовим у Придністров'ї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

"У Молдові повинні розуміти, що створення загроз безпеці російським миротворцям в Придністров'ї буде розглядатися як напад на Росію", - сказав Лавров, виступаючи перед студентами в МДІМВ.