Росія у війні проти України втратила понад 900 елітних військових фахівців, - BBC

Росія з початку свого повномасштабного вторгнення в Україну втратила понад 900 елітних військових фахівців, включаючи спецназівців ГРУ, морпіхів і десантників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Журналісти видання встановили, що станом на 1 вересня на російській війні загинули 245 співробітників Росгвардії, в основному бійці спецназу, СОБРа і ОМОНу, а також 151 військовослужбовець спецназу ГРУ. Майже кожен четвертий із загиблих в Росгвардії і спецназі ГРУ - офіцер.

Серед інших загиблих елітних військових фахівців:

морська піхота - 337 осіб,

ВДВ - 144 людини,

військові льотчики - 67 осіб,

ФСБ і ФСО - 20 осіб.

При цьому за оцінкою експерта Центру військово-морського аналізу Майкла Кофмана, на кожного загиблого російського військового в ході війни в Україні припадає близько 3,5 поранених.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ ліквідували 450 окупантів. Всього Росія втратила понад 48 тисяч військових.

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