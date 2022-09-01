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Росія у війні проти України втратила понад 900 елітних військових фахівців, - BBC

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Москва, Четвер 01 вересня 2022 12:10
Росія у війні проти України втратила понад 900 елітних військових фахівців, - BBC Фото: Росія у війні проти України втратила понад 900 елітних військових фахівців (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росія з початку свого повномасштабного вторгнення в Україну втратила понад 900 елітних військових фахівців, включаючи спецназівців ГРУ, морпіхів і десантників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Журналісти видання встановили, що станом на 1 вересня на російській війні загинули 245 співробітників Росгвардії, в основному бійці спецназу, СОБРа і ОМОНу, а також 151 військовослужбовець спецназу ГРУ. Майже кожен четвертий із загиблих в Росгвардії і спецназі ГРУ - офіцер.

Серед інших загиблих елітних військових фахівців:

  • морська піхота - 337 осіб,
  • ВДВ - 144 людини,
  • військові льотчики - 67 осіб,
  • ФСБ і ФСО - 20 осіб.

При цьому за оцінкою експерта Центру військово-морського аналізу Майкла Кофмана, на кожного загиблого російського військового в ході війни в Україні припадає близько 3,5 поранених.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ ліквідували 450 окупантів. Всього Росія втратила понад 48 тисяч військових.

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