Київ і область знову накрив їдкий смог
Фото: Київ і область знову накрив їдкий смог (Наталія Гурковська, РБК-Україна)
Київ і область знову потопають у смогу. Відчувається стійкий запах гару.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Автоматична система моніторингу стану повітря в Києві також фіксує сильне забруднення.
Оновлено 11.36. За даними КМДА, у Київській області гасять торф'яні пожежі: киянам рекомендують закрити вікна та обмежити перебування на вулиці.
"Загоряння торфу сталися у Бучанському та Вишгородському районах", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялось, у Києві та області відчувався стійкий запах гару і 28 серпня. Тоді також сталося загоряння торфу.
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