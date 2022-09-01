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Київ і область знову накрив їдкий смог

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Киев, Четвер 01 вересня 2022 11:38
Київ і область знову накрив їдкий смог Фото: Київ і область знову накрив їдкий смог (Наталія Гурковська, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Київ і область знову потопають у смогу. Відчувається стійкий запах гару.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Автоматична система моніторингу стану повітря в Києві також фіксує сильне забруднення.

Київ і область знову накрив їдкий смог

Оновлено 11.36. За даними КМДА, у Київській області гасять торф'яні пожежі: киянам рекомендують закрити вікна та обмежити перебування на вулиці.

"Загоряння торфу сталися у Бучанському та Вишгородському районах", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, у Києві та області відчувався стійкий запах гару і 28 серпня. Тоді також сталося загоряння торфу.

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