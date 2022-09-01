ЗСУ ліквідували понад 48 тисяч російських окупантів, - Генштаб
Фото: ЗСУ ліквідували понад 48 тисяч російських окупантів (Getty Images)
За минулу добу українські військові ліквідували ще 450 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 48350 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому та Курахівському напрямках.
Загальні бойові втрати Росії на 1 вересня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 48350 (+450) осіб ліквідовано;
- танків - 1997 (+23);
- бойових броньованих машин - 4345 (+33);
- артилерійських систем - 1115 (+24);
- РСЗВ - 287 (+2);
- засоби ППО - 153 (+1);
- літаків - 234 (+0);
- гелікоптерів - 205 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 851 (+2);
- крилаті ракети - 196 (+0);
- Кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3239 (+3);
- спеціальної техніки - 104 (+1).
Нагадаємо, ЗСУ на півдні знищили понад 200 окупантів і шість складів боєприпасів.
Крім того, українські бійці збили черговий ворожий безпілотник у небі над Херсонською областю.
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