ua ru
Чт, 01 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ ліквідували понад 48 тисяч російських окупантів, - Генштаб

Новость на русском →
Четвер 01 вересня 2022 09:07
ЗСУ ліквідували понад 48 тисяч російських окупантів, - Генштаб Фото: ЗСУ ліквідували понад 48 тисяч російських окупантів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

За минулу добу українські військові ліквідували ще 450 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 48350 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому та Курахівському напрямках.

Загальні бойові втрати Росії на 1 вересня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 48350 (+450) осіб ліквідовано;
  • танків - 1997 (+23);
  • бойових броньованих машин - 4345 (+33);
  • артилерійських систем - 1115 (+24);
  • РСЗВ - 287 (+2);
  • засоби ППО - 153 (+1);
  • літаків - 234 (+0);
  • гелікоптерів - 205 (+1);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 851 (+2);
  • крилаті ракети - 196 (+0);
  • Кораблі / катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3239 (+3);
  • спеціальної техніки - 104 (+1).

Нагадаємо, ЗСУ на півдні знищили понад 200 окупантів і шість складів боєприпасів.

Крім того, українські бійці збили черговий ворожий безпілотник у небі над Херсонською областю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Війська РФ Генштаб ВСУ
NEWS
Що буде з курсом долара восени: прогноз експерта
Що буде з курсом долара восени: прогноз експерта
DAILY
Рустем Умєров: на Херсонщині всі бачать, що якщо не воювати, то їх чекає доля Криму
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Рустем Умєров: на Херсонщині всі бачать, що якщо не воювати, то їх чекає доля Криму