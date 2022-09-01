ЗСУ ліквідували понад 48 тисяч російських окупантів, - Генштаб

За минулу добу українські військові ліквідували ще 450 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 48350 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому та Курахівському напрямках. Загальні бойові втрати Росії на 1 вересня орієнтовно склали: особового складу - близько 48350 (+450) осіб ліквідовано;

танків - 1997 (+23);

бойових броньованих машин - 4345 (+33);

артилерійських систем - 1115 (+24);

РСЗВ - 287 (+2);

засоби ППО - 153 (+1);

літаків - 234 (+0);

гелікоптерів - 205 (+1);

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 851 (+2);

крилаті ракети - 196 (+0);

Кораблі / катери - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 3239 (+3);

спеціальної техніки - 104 (+1).