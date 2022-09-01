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Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 1 вересня

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Україна, Четвер 01 вересня 2022 11:59
Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 1 вересня Фото: курс долара знизився на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 1 вересня 2022 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,50 гривень за долар. Курс євро впав на 5 копійок до 40,65 гривень за євро, курс злотого не змінився - 8,50 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

  • купівля - 39,70 грн (39,75 - 31 серпня)
  • продаж - 40,50 грн (40,55 - 31 серпня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля - 39,60 грн (39,65 - 31 серпня),
  • продаж - 40,65 грн (40,70 - 31 серпня) за євро.

Середній курс злотого становить:

  • купівля - 8,00 грн (8,00 - 31 серпня),
  • продаж - 8,50 грн (8,50 - 31 серпня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 1 вересня становить 36,5704 гривень за євро (-0,0860 грн).

Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 1 вересня

Нагадаємо, певний дефіцит валюти, який спостерігався в серпні 2022 року, був викликаний повільним відновленням експорту зернових і затримкою допомоги ЄС. При нормальних обставинах курс мав би становити 38-38, 5 гривень за долар, і у вересні ситуація може вирівнятися.

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