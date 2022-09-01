Західні області накриють дощі: прогноз погоди на завтра

У п'ятницю, 2 вересня, в Україні буде без опадів. Однак у західних областях дощитиме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру в Facebook .

За прогнозом синоптиків, вдень у більшості західних та Вінницькій областях очікуються помірні дощі та грози. При цьому в Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях прогнозуються значні дощі.

Вітер північний, північно-східний, швидкість якого складе 5-10 м / с.

Температура повітря вночі становитиме + 5 +10 градусів, а вдень +18 +23. При цьому в південній частині країни вночі очікується +12 +17 градусів, а вдень +24 +29.

Нагадаємо, в кінці літа 2022 року було оновлено відразу три температурних рекорди. Температура повітря в Києві перевищила норму майже на 6 градусів.

Раніше синоптики спрогнозували погоду на осінні місяці.

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