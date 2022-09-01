Путін під час відкритого уроку в Калінінграді вигадав нову "мету" війни в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента РФ на відкритому уроці у Калінінграді, пише РБК .

За його словами, ліквідація анклаву - мета "спеціальної військової операції".

"І, звичайно ж, захистити саму Росію, оскільки на території сьогоднішньої України почали створювати антиросійський анклав, який загрожує нашій країні. Тому хлопці, які воюють там, захищають і жителів Донбасу, і захищають саму Росію", - сказав Путін.

За словами Путіна, на території України нібито створюється антиросійський анклав, який загрожує Росії.

Як повідомлялося, раніше причиною війни в Україні Путін називав "допомогу людям на Донбасі".

Нагадаємо, раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ще однією метою "спецоперації" був намір покінчити з курсом США на домінування у світі.

Перед цим прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков розповів, що війна в Україні повинна нібито запобігти загрозі Третьої світової війни.

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