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Путін під час відкритого уроку в Калінінграді вигадав нову "мету" війни в Україні

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Україна, Четвер 01 вересня 2022 17:03
Путін під час відкритого уроку в Калінінграді вигадав нову "мету" війни в Україні Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Наталія Гурковська

Президент Росії Володимир Путін назвав нову мету "спеціальної операції" в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента РФ на відкритому уроці у Калінінграді, пише РБК.

За словами Путіна, на території України нібито створюється антиросійський анклав, який загрожує Росії.

"І, звичайно ж, захистити саму Росію, оскільки на території сьогоднішньої України почали створювати антиросійський анклав, який загрожує нашій країні. Тому хлопці, які воюють там, захищають і жителів Донбасу, і захищають саму Росію", - сказав Путін.

За його словами, ліквідація анклаву - мета "спеціальної військової операції".

Як повідомлялося, раніше причиною війни в Україні Путін називав "допомогу людям на Донбасі".

Нагадаємо, раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ще однією метою "спецоперації" був намір покінчити з курсом США на домінування у світі.

Перед цим прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков розповів, що війна в Україні повинна нібито запобігти загрозі Третьої світової війни.

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Володимир Путін Війна в Україні
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