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Росіяни намагалися штурмувати на низці напрямків, однак ЗСУ завдали відсіч, - Генштаб

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Четвер 01 вересня 2022 18:54
Росіяни намагалися штурмувати на низці напрямків, однак ЗСУ завдали відсіч, - Генштаб Фото: росіяни намагалися штурмувати на низці напрямків, однак ЗСУ завдали відсіч (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові намагалися штурмувати на низці напрямків. Наші бійці відбили усі ворожі наступи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Як відзначає Генштаб, наразі ворог намагається встановити контроль над територією Донецької області та утримати захоплені райони Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

  • на Волинському та Поліському обстановка залишається без суттєвих змін, однак зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів;
  • на Сіверському напрямку ворог обстріляв території населених пунктів Кам’янська Слобода, Залізний міст, Сеньківка Чернігівської області та Старикове Сумської області;
  • на Слобожанському напрямку окупанти ведуть бойові дії, аби утриматись на зайнятих районах;
  • на Харківському напрямку росіяни обстріляли райони населених пунктів Уда, Соснівка, Великі Проходи, Питомник, Руська Лозова;
  • на Слов’янському напрямку окупанти відкрили вогонь по районах населених пунктів Грушуваха, Велика Комишуваха, Вернопілля, Долина, Краснопілля. Намагалися штурмувати у напрямку населеного пункту Долина, однак успіху не мали;
  • на Краматорському напрямку ворог обстрілював території населених пунктів Райгородок, Піскунівка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Спірне та Роздолівка;
  • на Бахмутському напрямку окупанти обстріляли з артилерії Веселе, Яковлівку, Виїмку, Білогорівку. Намагалися штурмувати у напрямках населених пунктів Весела Долина, Соледар, Бахмутське та Зайцеве, однак успіху не мали;
  • на Авдіївському напрямку ворог обстріляв з танків Олександропіль, Розівку, Тоненьке, Авдіївку.

"Наступальними та штурмовими діями намагався покращити тактичне положення у напрямках населених пунктів Первомайське, Невельське та Опитне, успіху не мав, зазнав втрат, відійшов", - додає Генштаб.

  • на Новопавлівському напрямку росіяни обстріляли райони населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Пречистівка. Намагалися штурмувати у напрямку населеного пункту Водяне;
  • на Запорізькому напрямку окупанти обстріляли Новопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Лугівське;
  • на Південнобузькому напрямку ворог намагався уразити важливі обʼєкти в районах населених пунктів Потьомкине, Андріївка, Новогригорівка, Широке, Партизанське, Новопетрівка.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу українські військові ліквідували ще 450 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 48350 військових.

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