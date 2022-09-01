Росіяни намагалися штурмувати на низці напрямків, однак ЗСУ завдали відсіч, - Генштаб

Російські військові намагалися штурмувати на низці напрямків. Наші бійці відбили усі ворожі наступи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Наступальними та штурмовими діями намагався покращити тактичне положення у напрямках населених пунктів Первомайське, Невельське та Опитне, успіху не мав, зазнав втрат, відійшов", - додає Генштаб.

Як відзначає Генштаб, наразі ворог намагається встановити контроль над територією Донецької області та утримати захоплені райони Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу українські військові ліквідували ще 450 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 48350 військових.

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