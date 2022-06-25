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По Рівненській області ударили ракетами: перші подробиці

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Рівненська область, Субота 25 червня 2022 20:29
По Рівненській області ударили ракетами: перші подробиці Фото: Віталій Коваль, голова Рівненської ОВА (gordonua)
Автор: Іван Носальський

Російські військові нанесли ракетний удар по Рівненській області. Постраждала цивільна інфраструктура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Рівненської ОВА Віталія Коваля.

"Повітряна тривога виявилася невтішною для Рівненщини. Завдано два ракетні удари по об’єктах цивільної інфраструктури", - заявив Коваль.

Також він додав, що попередньо інформації про жертв поки немає. При цьому більше інформації чиновник пообіцяв надати згодом.

Нагадаємо, приблизно о 19:30 місцеві жителі Рівненської області почули вибухи. Це сталося під час повітряної тривоги в області.

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