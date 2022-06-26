ru ua
Нд, 26 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ракетний удар по Києву: репортаж з місця події

Новость на русском →
Київ, Неділя 26 червня 2022 09:48
Ракетний удар по Києву: репортаж з місця події Фото з місця ракетного удару по Києву 26 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

РБК-Україна публікує детальний фоторепортаж з Шевченківського району столиці. Куди сьогодні по дев'ятиповерхівці влучила російська ракета.

Кадри з місця ракетного удару по Києву - дивиться нижче в матеріалі.

Фото з місця ракетного удару по Києву 26 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ракетний удар по Києву

Нагадаємо, сьогодні вранці під час повітряної тривоги в Києві пролунало чотири потужних вибухи.

Після чого стало відомо що російські ракети вдарили по житловій багатоповерхівці, що в Шевченківському районі, а також по дитсадку.

Зараз на місці події проводяться рятувальні роботи. В МВС вже повідомили про першого загиблого, а мер Києва Віталій Кличко розповів про двох постраждалих.

Ліквідація наслідків ракетного удару все ще триває.

Всі подробиці про ракетну атаку на Київ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ ракетный удар
NEWS
Україна отримає від Німеччини 1 млрд євро через МВФ: на що підуть кошти
Україна отримає від Німеччини 1 млрд євро через МВФ: на що підуть кошти
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження