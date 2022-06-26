Ракетний удар по Києву: репортаж з місця події
РБК-Україна публікує детальний фоторепортаж з Шевченківського району столиці. Куди сьогодні по дев'ятиповерхівці влучила російська ракета.
Кадри з місця ракетного удару по Києву - дивиться нижче в матеріалі.
Фото з місця ракетного удару по Києву 26 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Ракетний удар по Києву
Нагадаємо, сьогодні вранці під час повітряної тривоги в Києві пролунало чотири потужних вибухи.
Після чого стало відомо що російські ракети вдарили по житловій багатоповерхівці, що в Шевченківському районі, а також по дитсадку.
Зараз на місці події проводяться рятувальні роботи. В МВС вже повідомили про першого загиблого, а мер Києва Віталій Кличко розповів про двох постраждалих.
Ліквідація наслідків ракетного удару все ще триває.
Всі подробиці про ракетну атаку на Київ - читайте в матеріалі РБК-Україна.