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В МВС повідомили про першого загиблого через ракетну атаку на Київ

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Київ, Неділя 26 червня 2022 09:22
В МВС повідомили про першого загиблого через ракетну атаку на Київ Фото: стало відомо про першого загиблого через ракетну атаку на Київ
Автор: Марія Кучерявець

Стало відомо про першого загиблого через ракетний удар по багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва. Чоловіка витягнули з-під завалів без ознак життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника глави МВС Антона Геращенка.

Також він повідомив, що з-під завалів дістали шестирічну дівчинку, вона жива.

"Щойно з-під завалів витягли тіло чоловіка без ознак життя...Імовірно, це батько врятованої щойно дівчинки", - пише Геращенко.

При цьому мер Києва Віталій Кличко повідомляє також про врятування дитини.

"З-під завалів житлового будинку в Шевченківському районі дістали семирічну дівчинку. Вона жива. Зараз рятують її маму", - пише Кличко.

Нагадаємо, сьогодні вранці в Києві під час повітряної тривоги пролунало кілька вибухів. Після стало відомо, що ракета влучила у житловий будинок в Шевченківському районі. Там спалахнула пожежа, є постраждалі.

Все що відомо на цю мить про ракетну атаку на столицю - зібрало РБК-Україна.

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Київ ракетный удар
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