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Масові ракетні удари по Україні 25 червня: ГУР пояснило, навіщо цілили саме з Білорусі

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Україна, Субота 25 червня 2022 11:53
Масові ракетні удари по Україні 25 червня: ГУР пояснило, навіщо цілили саме з Білорусі Фото: ГУР пояснило, навіщо цілили саме з Білорусі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Ракетні удари зранку та вночі 25 червня по 6 областям України біли спеціально здійснені з території Білорусі. Така провокація була зроблена для втягнення Білорусі у війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головного управління розвідки.

"У ніч на 25 червня по території України завдано масованого ракетно-бомбового удару. Це перший випадок проведення авіаційного удару по Україні безпосередньо з території Білорусі. Сьогоднішній обстріл напряму пов’язаний з намаганнями кремлівської влади втягнути Білорусь у війну в Україні в якості безпосереднього учасника", - запевняють в ГУР.

Що відомо ГУР про масований обстріл України з території Білорусі 25 червня

  • було задіяно шість літаків Ту-22М3, які виконали пуски 12 крилатих ракет Х-22;
  • рубіж пуску - район міста Петриков, що неподалік Мозиря, орієнтовно за 50-60 кілометрів від державного кордону України;
  • бомбардувальники злітали з аеропорту "Шайковка" калузької області РФ. Далі через територію калузької та смоленської областей входили в повітряний простір Білорусі. Після пуску ракет повертались в аеропорт "Шайковка" на території РФ;
  • удар наносився по Київській, Чернігівській, Сумській областях.

Як повідомлялося, росіянам буде потрібно як мінімум 3-4 тижні для того, щоб повернути до Білорусі потужну ударну групу, яка буде здатна відновити наступ на північний кордон України.

Як повідомлялося, вночі на 25 червня і вранці Україна зазнала масованих ракетних ударів. Росія вдарила по Житомирській, Чернігівській, Львівській, Миколаївській, Хмельницькій та Київській області. Докладніше - у статті РБК-Україна.

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